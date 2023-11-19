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В Кыргызстане просят Путина помиловать мигрантов в России

19 ноября 2023 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Кыргызстане просят Путина помиловать мигрантов в России
Кыргызские мигранты в России. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В правительстве Кыргызстана призвали Россию помочь киргизским мигрантам. Накануне российские члены правительства выносили предложения уменьшить возможности работы таких мигрантов в стране.

Об этом пишет ISW.

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Вице-премьер-министр Кыргызстана Эдил Байсалов встретился с вице-премьер-министром России по вопросам социальной политики, труда, здравоохранения и пенсионного обеспечения Татьяной Голиковой 17 ноября.

Во время встречи он отметил важность предоставления Россией семьям мигрантов по обязательному медицинскому страхованию в соответствии со стандартами Евразийского экономического союза.

По его мнению, это поможет создать благоприятные условия для киргизов в России.

Реакция России

Зато в российском информационном пространстве пожаловались на то, что миграционная политика правительства и так слишком мягкая, а чиновники не хотят это решать.

Субъекты России стали все чаще вносить и предлагать законопроекты, ограничивающие права мигрантов.

В частности, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 14 ноября предложил ограничить возможности работы для мигрантов из стран, где не определили русский язык государственным.

Также российская политическая партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Думу три законопроекта 15 ноября, отменяющих справки о работе для иностранных работников, требуют от российских организаций получать разрешение от российского правительства на их наем и требуют, чтобы они получали отдельное разрешение на работу .

По словам главы партии Миронова, эти меры "наведут порядок" и обеспечат, чтобы власти "четко понимали, кто находится на территории Российской Федерации и зачем они там".

Кроме того, на территории нескольких субъектов РФ запретили мигрантам вождение микроавтобусов и такси, предоставление услуг общественного питания, продажи алкоголя и табака.

Напомним, что в России мигрантам запрещают работать в сфере обслуживания, если их страна не признала русский язык государственным. Это можно расценивать как часть текущих попыток принудить мигрантов к российской военной службе.

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