​​​​​​​У Києві хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого міністра Монастирського

Янченко хоче перейменувати одну із вулиць Києва на честь Монастирського

Народні депутати звернуться до київської влади з проханням перейменувати одну з вулиць столиці на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Йдеться про одну з вулиць поруч із будівлею МВС.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці народна депутатка від “Слуги народу” Галина Янченко.

Пам’ять про Монастирського

До сороковин з дня загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського нардепка Галина Янченко написала в соцмережі пост, присвячений загиблому.

"Денис був прекрасним другом і дуже світлою людиною, професіоналом своєї справи та великим державником", — нагадала Янченко.

Вона наголосила, шо вважає своїм моральним обов’язком запустити ініціативу з увічнення пам’яті ексочільника МВС.

Вулиця на честь загиблого

Янченко пропонує перейменувати одну із столичних вулиць на честь колишнього міністра.

"Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС іменем Дениса Монастирського", — наголосила нардепка.

Вона зазначила, що під зверненням до київської міської влади підписалося уже 150 депутатів Верховної Ради.

"Наступного тижня планую зустрітися з київською владою щодо цього питання", — зазначила народна обраниця.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах, що на Київщині, сталася жахлива авіатрагедія. На дитячий садок упав вертоліт. Внаслідок катастрофи загинуло 14 людей, серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

Також повідомлялося, що причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, будуть встановлюються слідчими. Розглядатимуться декілька версій.

Фото: Facebook Янченко