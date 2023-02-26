Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского arrow

В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского

26 февраля 2023 10:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Янченко хочет переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Народные депутаты обратятся к киевским властям с просьбой переименовать одну из улиц столицы в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского. Речь идет об одной из улиц рядом со зданием МВД.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице народная депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

Читайте также:

Память о Монастырском

В сорока дня со гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского нардепка Галина Янченко написала в соцсети пост, посвященный погибшему.

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и великим государственником", — напомнила Янченко.

Она подчеркнула, что считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти эксочельщика МВД.

Улица в честь погибшего

Янченко предлагает переименовать одну из столичных улиц в честь бывшего министра.

"Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского", — подчеркнула нардепка.

Она отметила, что под обращением к киевским городским властям подписалось уже 150 депутатов Верховной Рады.

"На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу", — отметила народная избранница.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области произошла ужасная авиатрагедия. На детский сад упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

Также сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями . Рассматривается несколько версий.

Фото: Facebook Янченко

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

10:43 Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

10:43 Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

10:31 Россия вывела в Черное море корабли, без ракетоносителей: Наталья Гуменюк о ситуации на юге

Новина з фото

10:18 Такого не было больше 30 лет: Калифорнию накрыла снежная буря

10:01 Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч: полиция занялась застройщиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Новина з фото

09:48 Российская пехота под Угледаром понесла серьезные потери, — Минобороны Британии

09:37 Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие

09:35 Украинцы вдохновляют своим боевым духом: Артета посвятил победу Зинченко и Украине

09:29 Новый союзник кремля: в ЦРУ предполагают, что Китай готовится поставлять рф летальное оружие

Новина з відео

10:43 Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Актуальное по теме

None 26 Февраль 10:43

Сегодня – День крымского сопротивления российской оккупации

None 26 Февраль 10:45

Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

None 26 Февраль 10:36

Россия вывела в Черное море корабли, без ракетоносителей: Наталья Гуменюк о ситуации на юге

None 26 Февраль 10:18

Такого не было больше 30 лет: Калифорнию накрыла снежная буря

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB