В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского

Янченко хочет переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского

Народные депутаты обратятся к киевским властям с просьбой переименовать одну из улиц столицы в честь погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского. Речь идет об одной из улиц рядом со зданием МВД.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице народная депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

Память о Монастырском

В сорока дня со гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского нардепка Галина Янченко написала в соцсети пост, посвященный погибшему.

"Денис был прекрасным другом и очень светлым человеком, профессионалом своего дела и великим государственником", — напомнила Янченко.

Она подчеркнула, что считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти эксочельщика МВД.

Улица в честь погибшего

Янченко предлагает переименовать одну из столичных улиц в честь бывшего министра.

"Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского", — подчеркнула нардепка.

Она отметила, что под обращением к киевским городским властям подписалось уже 150 депутатов Верховной Рады.

"На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу", — отметила народная избранница.

Напомним, 18 января в Броварах Киевской области произошла ужасная авиатрагедия. На детский сад упал вертолет. В результате катастрофы погибли 14 человек, среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

Также сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями . Рассматривается несколько версий.

Фото: Facebook Янченко