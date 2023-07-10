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У ЄС пояснили, чому не можуть давати Україні багато зброї

10 липня 2023 11:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЄС пояснили, чому не можуть давати Україні багато зброї
Постачання зброї для України. Фото: Транспортне командування США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейські країни не хочуть постачати Україні багато зброї. Це пов'язано з тим, що у Європі бачать перспектив взаємодії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника Євросоюзу.

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За словами чиновника ЄС, багато адміністрацій залишаються нерішучими у питанні про підписання довгострокових договорів на постачання зброї, оскільки не можуть бути впевнені, чи потрібна їм ця зброя надалі.

Також повідомляється, що у Європі спостерігається посилення напруженості між оборонними компаніями та міністерствами, які зіткнулися з проблемою, хто має ініціювати відправку боєприпасів. При цьому слід зазначити, що партнери України з оборони не бажають розлучатися зі своїми боєприпасами.

За словами представника Rheinmetall Олівера Хоффмана, через підвищений попит на боєприпаси в європейських країнах потрібно розширення виробничих потужностей для створення вибухових матеріалів та пороху.

Нагадаємо, що Німеччина виступає проти передачі Україні касетних боєприпасів . Така заява була зроблена на підставі того, що країна є учасником Конвенції про касетні боєприпаси.

Також ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина вже поставила значну кількість озброєння Україні та продовжуватиме це робити в майбутньому. Проте політик стурбований, що зброя може потрапити на територію РФ.

 

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