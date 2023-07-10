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В ЕС объяснили, почему не могут давать Украине много оружия

10 июля 2023 11:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ЕС объяснили, почему не могут давать Украине много оружия
Поставки оружия для Украины. Фото: Транспортное командование США
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейские страны не хотят поставлять Украине много оружия. Это связано с тем, что в Европе не видят перспектив взаимодействия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой представителя Евросоюза.

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По словам чиновника ЕС, многие администрации остаются нерешительными в вопросе о подписании долгосрочных договоров на поставку оружия, так как не могут быть уверены, потребуется ли им это оружие в дальнейшем.

Также сообщается, что в Европе наблюдается усиление напряженности между оборонными компаниями и министерствами, столкнувшимися с проблемой, кто должен инициировать отправку боеприпасов. При этом стоит отметить, что партнеры Украины по обороне не желают расставаться со своими боеприпасами. 

По словам представителя Rheinmetall Оливера Хоффманна, из-за повышенного спроса на боеприпасы в европейских странах требуется расширение производственных мощностей для создания взрывчатых материалов и пороха. 

Напомним, что Германия выступает против передачи Украине кассетных боеприпасов. Такое заявление было сделано на основании того, что страна является участником Конвенции о кассетных боеприпасах.

Также мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже поставила значительное количество вооружения Украине и будет продолжать это делать в будущем. Впрочем, политик обеспокоен, что оружие может попасть на территорию РФ.

 

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