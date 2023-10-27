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В ЕС договорились передать доходы от замороженных российских активов Украине

27 октября 2023 17:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ЕС договорились передать доходы от замороженных российских активов Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Об этом сообщает Financial Times.

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Замороженные российские активы

Сообщается, что западные санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину, заморозили 300 миллиардов евро.

Подавляющее большинство этих средств — 180 миллиардов евро хранятся в крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг Euroclear, штаб-квартира которого находится в Брюсселе.

Направление средств в Украину

В настоящее время в ЕС ищут пути, как можно направить эти средства в Украину. В то же время Европейский центральный банк предупреждает, что в таком случае существуют риски для евро, связанные с доступом к этим поступлениям. В ведомстве отметили, что это может побудить другие центральные банки отказаться от своих деноминированных в евро активов и ослабить валюту.

Таким образом, Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Напомним, мы сообщали, что на саммите, который пройдет в Брюсселе 26-27 октября, лидеры Европейского Союза обсудят пути ускорения предоставления военной поддержки Украине. Также речь пойдет об использовании замороженных активов Российской Федерации и интенсификации дипломатической работы Евросоюза с целью обеспечения справедливого мира.

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