В ЕС договорились передать доходы от замороженных российских активов Украине
Лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.
Об этом сообщает Financial Times.
Замороженные российские активы
Сообщается, что западные санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину, заморозили 300 миллиардов евро.
Подавляющее большинство этих средств — 180 миллиардов евро хранятся в крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг Euroclear, штаб-квартира которого находится в Брюсселе.
Направление средств в Украину
В настоящее время в ЕС ищут пути, как можно направить эти средства в Украину. В то же время Европейский центральный банк предупреждает, что в таком случае существуют риски для евро, связанные с доступом к этим поступлениям. В ведомстве отметили, что это может побудить другие центральные банки отказаться от своих деноминированных в евро активов и ослабить валюту.
Таким образом, Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.
Напомним, мы сообщали, что на саммите, который пройдет в Брюсселе 26-27 октября, лидеры Европейского Союза обсудят пути ускорения предоставления военной поддержки Украине. Также речь пойдет об использовании замороженных активов Российской Федерации и интенсификации дипломатической работы Евросоюза с целью обеспечения справедливого мира.
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