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У ГУР розповіли, як в Росії приховують двійників Путіна

19 червня 2023 12:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ГУР розповіли, як в Росії приховують двійників Путіна
Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Путіна, за інформацією української розвідки, є три двійники. На економічному форумі в Санкт-Петербурзі виступав саме двійник Володимира Путіна, а не сам президент країни-агресорки.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу “Чорна лампа” розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

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Двійники Путіна

Юсов, коментуючи інформацію про те, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі виступав двійник Путіна, а не сам президент Росії, заявив, що є певні докази та оперативна інформація, яка підтверджує це припущення.

"За нашими даними, у Путіна три двійники. Є інформація про двох", — наголосив представник ГУР.

Як Кремль маскується

Андрій Юсов пояснив, що адміністрація президента РФ вживає усіх необхідних заходів, аби переконати усіх навколо у реалістичності двійників.

Так, за словами речника ГУР МО, навіть на зустріч із двійником Путіна всі учасники цих заходів відсиджували необхідний коронавірусний карантин — щоб склалося враження, що це не двійник, а саме президент Росії.

Хто прилітав до України

Щодо того, де ще перебував не Путін, а один із його двійників, то Юсов запевнив, що, за наявною інформацією, на окупований південь України у квітні поточного року прилітала саме копія, а не оригінал.

Є дані, що на зустрічі з "воєнкорами" також був присутній не Володимир Путін.

Нагадаємо, в ЗМІ писали про аж про шістьох двійників Володимира Путіна.

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