В ГУР рассказали, как в России скрывают двойников Путина

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН

У Путина, по информации украинской разведки, есть три двойника. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге выступал двойник Владимира Путина, а не сам президент страны-агрессора.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Черная лампа" рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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Юсов, комментируя информацию о том, что на Петербургском международном экономическом форуме выступал двойник Путина, а не сам президент России, заявил, что есть доказательства и оперативная информация, подтверждающая это предположение.

"По нашим данным, у Путина три двойника. Есть информация о двух", — подчеркнул представитель ГУР.

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Андрей Юсов объяснил, что администрация президента РФ принимает все необходимые меры, чтобы убедить всех вокруг в реалистичности двойников.

Так, по словам пресс-секретаря ГУР МО, даже на встречу с двойником Путина все участники этих мероприятий отсиживали необходимый коронавирусный карантин — чтобы создалось впечатление, что это не двойник, а именно президент России.

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Относительно того, где еще был не Путин, а один из его двойников, Юсов заверил, что, по имеющейся информации, на оккупированный юг Украины в апреле прилетала именно копия, а не оригинал.

Есть данные, что на встрече с "военкорами" также присутствовал не Владимир Путин.

Напомним, в СМИ писали о шестерых двойниках Владимире Путине.