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У Грузії не підтримали резолюцію ПАРЄ про Путіна-диктатора

15 жовтня 2023 10:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Грузії не підтримали резолюцію ПАРЄ про Путіна-диктатора
Голосування ПАРЄ. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" відмовилася голосувати у Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію, згідно з якою державу-терориста Росію визнають диктатурою, а Володимира Путіна — "нелегітимним" президентом після завершення його поточної каденції. У голосуванні взяла участь лише представниця грузинської опозиції "Громадяни" Кетеван Туразашвілі.

Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу". 

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Як сказав голова делегації "Грузинська мрія" Іраклій Чіковані, частина представників партії перебуває у ролі спостерігачів у Польщі, а він "мав інші справи, які його там тримали". 

"По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях ПАРЄ, тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання — відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях", — заявив Чіковані. 

На питання журналістів про те, чи вважає він Росію диктатурою, він відповів, що країна "має проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".

Варто зазначити, що схожі випадки, коли партія не підтримувала резолюцію ПАРЄ, відбуваються вже не вперше. Відомо, що у 2022 році "Грузинська мрія" не приєдналася до заклику визнати Росію терористичною державою.

Нагадуємо, що у Грузії партія "Грузинська мрія", що при владі, розпочала процедуру імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у порушенні Конституції країни.

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