У Грузії не підтримали резолюцію ПАРЄ про Путіна-диктатора
Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" відмовилася голосувати у Парламентській асамблеї Ради Європи за резолюцію, згідно з якою державу-терориста Росію визнають диктатурою, а Володимира Путіна — "нелегітимним" президентом після завершення його поточної каденції. У голосуванні взяла участь лише представниця грузинської опозиції "Громадяни" Кетеван Туразашвілі.
Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу".
Грузія та голосування за резолюцію ПАРЄ
Як сказав голова делегації "Грузинська мрія" Іраклій Чіковані, частина представників партії перебуває у ролі спостерігачів у Польщі, а він "мав інші справи, які його там тримали".
"По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях ПАРЄ, тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання — відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях", — заявив Чіковані.
На питання журналістів про те, чи вважає він Росію диктатурою, він відповів, що країна "має проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".
Варто зазначити, що схожі випадки, коли партія не підтримувала резолюцію ПАРЄ, відбуваються вже не вперше. Відомо, що у 2022 році "Грузинська мрія" не приєдналася до заклику визнати Росію терористичною державою.
Нагадуємо, що у Грузії партія "Грузинська мрія", що при владі, розпочала процедуру імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у порушенні Конституції країни.
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