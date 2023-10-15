В Грузии не поддержали резолюцию ПАСЕ о Путине-диктаторе

Голосование ПАСЕ. Фото иллюстративное: Reuters

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" отказалась голосовать в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию, согласно которой государство-террориста Россию признают диктатурой, а Владимира Путина — "нелегитимным" президентом после завершения его текущей каденции. В голосовании приняла участие только представительница грузинской оппозиции "Граждане" Кетеван Туразашвили.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

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Как сказал глава делегации "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани, часть представителей партии находится в роли наблюдателей в Польше, а он "имел другие дела, которые его там держали".

"Во-вторых, обществу я объяснил и сказал, что раньше, в разные годы, мы в разном составе присутствовали на сессиях ПАСЕ, поэтому здесь нет никакой подоплеки. Если мы обсуждаем что-то с РФ или говорим о чем-то, то это происходит только с одной задачей — это восстановление нашей территориальной целостности и положение наших сограждан на оккупированных территориях", — заявил Чиковани.

На вопрос журналистов о том, считает ли он Россию диктатурой, он ответил, что страна "имеет проблемы, связанные с полноценным действием демократии".

Стоит отметить, что подобные случаи, когда партия не поддерживала резолюцию ПАСЕ, уже не впервые. Известно, что в 2022 году "Грузинская мечта" не присоединилась к призыву признать Россию террористическим государством.

Напоминаем, что в Грузии партия "Грузинская мечта" при власти начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нарушении Конституции страны.