В Гааге создадут Международный реестр убытков, которые нанесла Украине российская агрессия

Нидерланды дали согласие на создание в Гааге Реестра убытков, нанесенных Украине агрессией рф

Сегодня, 17 февраля, правительство Нидерландов официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации — Реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией. Реестр будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной украинцам, бизнесу и государству.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Значение Реестра для Украины

Как пояснил министр юстиции Украины Денис Малюска, реестр должен стать первым компонентом всеобъемлющего механизма репараций, призванного обеспечить выплату государством-агрессором Украине полных репараций за причиненный ущерб, согласно международному праву.

"Мы приветствуем принципиальное решение правительства Нидерландов о расположении Реестра убытков на своей территории. Разрушения и ущерб, причиненный россией нашим гражданам, бизнесу и государству, — огромны. Страна-агрессор обязана по международному праву их компенсировать. Для этого убытки должны быть тщательно задокументированы, оценены и подготовлены к дальнейшему рассмотрению.

Город Гаага несомненно столб международного правосудия, и вполне уместно, что Реестр убытков как первый компонент репарационного механизма, предложенного Украиной, будет расположен именно там. Мы благодарим Нидерланды за принципиальную позицию и лидерство на треке ответственности россии за агрессию против Украины и призываем всех наших партнеров присоединяться к работе по созданию компенсационного механизма", — отметил Малюска.

Замминистра юстиции Ирина Мудра отметила, что создание Реестра — принципиальный шаг для будущего компенсационного механизма.

"Теперь важно, чтобы все процессы были запущены и будущий фонд наполнялся ресурсами — конфискованными активами страны-агрессора. Мы верим, что партнеры будут активны в вопросе Компенсационного механизма, ведь его необходимость уже поддержали ООН, ПАСЕ и другие международные организации", — пояснила она.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что создание Реестра убытков важно в привлечении россии к ответственности за агрессию против Украины.

"Правительство Нидерландов одобрило очень важное решение о расположении в Гааге международной организации — Международного Реестра убытков. Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление. Благодарны за это важное решение — работаем", — написал Ермак.

Разработка механизма создания Реестра

Создание Реестра убытков было рекомендовано в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Он должен быть первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, включающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления о компенсации россией убытков от граждан, компаний и государства. Также должен быть создан компенсационный фонд, накапливающий средства для выплаты решений комиссии, в том числе за счет конфискованных российских активов.

Разработкой механизма занимается рабочая группа, созданная Президентом Украины, во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Переговорную группу по созданию механизма возглавляют заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая и советник Офиса президента Украины Маркиян Ключковский.

Напомним, 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, которым утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Согласно резолюции, россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления против Украины.

19 января Европейский парламент принял резолюцию, подчеркивающую необходимость создания специального международного трибунала для преследования преступников, виновных в агрессии россии против Украины.

Недавно министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна готова создать новый международный трибунал в Гааге. На этом трибунале должен быть осужден руководитель российской федерации.

Фото: REUTERS