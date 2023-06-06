У Гаазі розпочали слухання за позовом України проти Росії щодо Криму і Донбасу

Гаазький суд. Фото: пресслужба суду ООН

Міжнародний суд ООН розпочав слухання у межах розгляду по суті позову України проти Росії щодо порушень двох конвенцій ООН, який Україна подала у 2017 році. Мова йде про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)".

Про це повідомила "Європейська правда".

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Як триватиме процедура

У Палаці миру, що знаходиться в Гаазі, розпочався перший раунд усних аргументів, в цей день свої аргументи презентує сторона України. Має відбутися дві сесії, кожна з яких триває по три години.

Російська сторона буде представляти свої аргументи 8 червня. Після цього відбудеться другий раунд, а саме 12 і 14 червня відповідно.

Відомо, що на чолі української делегації Антон Кориневич. Він є послом з особливих доручень в МЗС, головний представник України у питаннях, що стосуються міжнародного юридичного переслідування Росії. Його заступницею є Оксана Золотарьова, яка працює директоркою Департаменту міжнародного права МЗС України.

Що відбулося раніше

Варто зазначити, що Україна подала цей позов ще 16 січня 2017 року. В ньому наводяться аргументи про те, що РФ порушила першу конвенцію, озброюючи бойові угруповання своїх маріонеткових "республік" на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, і другу — своєю політикою щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.

У квітні того ж року Суд виніс проміжне рішення, яке зобов’язує Росію не обмежувати можливості кримських татар, щоб зберігати свої представницькі інституції, включно з Меджлісом, а також забезпечити доступність освіти українською мовою.

Вже в листопаді 2019 року у Суді відхилили всі аргументи РФ про юрисдикцію суду та прийнятності справи. Ці рішення стали повною перемогою України на тому етапі розгляду.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.