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В Гааге начали слушания по иску Украины против России по Крыму и Донбассу

6 июня 2023 13:20
- Карина Бовсуновская
У Гаазі розпочали слухання за позовом України проти Росії щодо Криму і Донбасу
Гаагский суд. Фото: пресс-служба суда ООН
- Карина Бовсуновская

Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках рассмотрения по существу иска Украины против России относительно нарушений двух конвенций ООН, который Украина подала в 2017 году. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)".

Об этом сообщила "Европейская правда".

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Как будет проходить процедура

Во Дворце мира, который находится в Гааге, начался первый раунд устных аргументов, в этот день свои аргументы представит сторона Украины. Предстоит две сессии, каждая из которых длится по три часа.

Российская сторона будет представлять свои доводы 8 июня. После этого состоится второй раунд, а именно 12 и 14 июня соответственно.

Известно, что во главе украинской делегации Антон Кориневич. Он является послом по особым поручениям в МИД, главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования России. Его заместительницей является Оксана Золотарева, которая работает директором Департамента международного права МИД Украины.

Что произошло раньше

Следует отметить, что Украина подала этот иск еще 16 января 2017 года. В нем приводятся аргументы о том, что РФ нарушила первую конвенцию, вооружая боевые группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области, и вторую — своей политикой в отношении нероссийских этнических групп в оккупированном Крыму.

В апреле того же года Суд вынес промежуточное решение, обязывающее Россию не ограничивать возможности крымских татар, чтобы сохранять свои представительные институты, включая Меджлис, а также обеспечить доступность образования на украинском языке.

Уже в ноябре 2019 года в Суде отклонили все аргументы РФ о юрисдикции суда и приемлемости дела. Эти решения стали полной победой Украины на том этапе разбирательства.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

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