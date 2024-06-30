Дострокові парламентські вибори у Франції — хто може перемогти

Вхід на виборчу дільницю в Енен-Бомон, Франція. Фото: Reuters

У Франції почалися дострокові вибори до парламенту. Опитування показують, що перемогу можуть здобути ультраправі.

Про це повідомляє RFI у неділю, 30 червня.

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Дострокові парламентські вибори у Франції

Виборчі дільниці у Франції відкрилися о 8:00 за місцевим часом. Однак на позаматерикових територіях країни перший тур виборів стартував ще вчора. Другий тур запланований на 7 липня. Перші результати екзитполів будуть оголошені після 20:00. Очікується висока явка виборців.

Французькі виборці визначатимуть склад 577 членів Національної асамблеї (нижня палата парламенту). В країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі, якщо отримає абсолютну більшість голосів.

Якщо ж такого результату не досягнуто, відбудеться другий тур виборів. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому набрали щонайменше 12,5% голосів.

За результатами опитувань громадської думки, ультраправа партія "Національне об'єднання", на чолі з Марін Ле Пен, може здобути перемогу. Партійний список очолює Джордан Барделла, який вважається потенційним кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра Франції.

Партії президента Еммануеля Макрона пророкують третє місце. ЗМІ пишуть, що у випадку перемоги Ле Пен у Франції вперше з часів Другої світової війни буде сформовано ультраправий уряд.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається, що Франція продовжить підтримку після виборів.

Раніше у Франції лідер ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла під час пресконференції в Парижі заявив, що протистоятиме російським викликам інтересам Франції, якщо у липні очолить уряд країни. При цьому він наголосив, що не дозволить Україні бити по Росії французькою зброєю, щоб не втягувати Францію у пряму військову конфронтацію.