Досрочные парламентские выборы во Франции — кто может победить

Вход на избирательный участок в Энен-Бомоне, Франция. Фото: Reuters

Во Франции начались досрочные выборы в парламент. Опросы показывают, что победу могут одержать ультраправые.

Об этом сообщает RFI в воскресенье, 30 июня.

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Досрочные парламентские выборы во Франции

Избирательные участки во Франции открылись в 8:00 по местному времени. Однако на внематериковых территориях страны первый тур выборов стартовал еще вчера. Второй тур запланирован на 7 июля. Первые результаты экзитполов будут объявлены после 20:00. Ожидается высокая явка избирателей.

Французские избиратели будут определять состав 577 членов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). В стране действует мажоритарная избирательная система, согласно которой кандидат побеждает только в случае, если получит абсолютное большинство голосов.

Если же такой результат не достигнут, состоится второй тур выборов. В нем участвуют все кандидаты, которые в первом набрали не менее 12,5% голосов.

По результатам опросов общественного мнения, ультраправая партия "Национальное объединение", во главе с Марин Ле Пен, может одержать победу. Партийный список возглавляет Джордан Барделла, который считается потенциальным кандидатом на пост нового премьер-министра Франции.

Партии президента Еммануеля Макрона прочат третье место. СМИ пишут, что в случае победы Ле Пен во Франции впервые со времен Второй мировой войны будет сформировано ультраправое правительство.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется, что Франция продолжит поддержку после выборов.

Ранее во Франции лидер ультраправого "Национального объединения" Джордан Барделла во время пресс-конференции в Париже заявил, что будет противостоять российским вызовам интересам Франции, если в июле возглавит правительство страны. При этом он подчеркнул, что не позволит Украине бить по России французским оружием, чтобы не вовлекать Францию в прямую военную конфронтацию.