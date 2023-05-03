Зеленський відвідає Фінляндію: деталі неанонсованого візиту

Попередня зустріч Зеленського і Ніїністьо у Києві. Фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський розпочинає неаносований візит до Фінляндії. Там він зустрінеться із фінським колегою та візьме участь у саміті країн Північної Європи.

Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.

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Фінський візит Зеленського

Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прилетить до Фінляндії на запрошення президента країни Саулі Ніїністьо.

Зеленський і Ніїністьо проведуть офіційні переговори.

Під час перемовин будуть розглянуті такі теми, як боротьба України з російським агресором і підтримка України Фінляндією, двосторонні відносини країн та глобальна геополітична ситуація.

Крім того, президент України візьме участь у спільному робочому обіді із прем’єр-міністеркою країни Санною Марін та міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто.

Також в українського президента запланована зустріч із спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.

Північний саміт для України

У другій половині дня Зеленський і Ніїністьо візьмуть участь у саміті країн Північної Європи.

У саміті також будуть брати участь прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Учасники саміту обговорять ситуацію в Україні, підтримку північними країнами української армії, а також розвиток відносин України з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Ніїністьо відвідував Україну в січні поточного року.