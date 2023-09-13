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У Фінляндії радикалів підозрюють у підготовці вбивства експрем'єра Санни Марін

13 вересня 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Фінляндії радикалів підозрюють у підготовці вбивства експрем'єра Санни Марін
Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Фінляндії відбувається судовий процес проти чотирьох представників радикально налаштованої групи, підозрюваних у спробі влаштувати замах на експрем'єра країни Санну Марін. Слідчі стверджують, що двоє із затриманих раніше обговорювали можливе вбивство Марін на публічному заході в центрі міста Лахті.

Про це повідомляє The Times.

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Повідомляється, що один із планів атаки включав використання рушниці, створеної за допомогою 3D-технологій. Затримані стверджують, що їхні слова були вирвані з контексту і були простим гумором.

Також у повідомленні зазначається, що в будинках підсудних було знайдено списки, що включають імена депутатів, активістів, що протистоять фашизму, та представників етнічних меншин. Цих радикалів звинувачують у незаконному володінні зброєю та задумі теракту.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін після поразки на парламентських виборах подала президенту Саулі Нійністу прохання про відставку свого уряду. Президент країни ухвалив прохання.

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