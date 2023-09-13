В Финляндии радикалов подозревают в подготовке убийства экс-премьера Санны Марин

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Global Look Press

В Финляндии проходит судебный процесс против четверых представителей радикально настроенной группы, подозреваемых в попытке устроить покушение на экс-премьера страны Санну Марин. Следователи утверждают, что два из задержанных ранее обсуждали возможное убийство Марин на публичном мероприятии в центре города Лахти.

Об этом сообщает The Times.

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Сообщается, что один из планов атаки включал использование ружья, созданного с помощью 3D-технологий. Задержанные утверждают, что их слова были вырваны из контекста и представляли собой простой юмор.

Также в сообщении указывается, что в домах подсудимых были найдены списки, включающие в себя имена депутатов, активистов, противостоящих фашизму, и представителей этнических меньшинств. Этих радикалов обвиняют в незаконном владении оружием и замышлении теракта.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения на парламентских выборах подала президенту Сауле Нийнисту прошение об отставке своего правительства. Президент страны принял просьбу.