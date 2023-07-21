Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Держдумі заявили про вихід РФ із ВООЗ arrow

У Держдумі заявили про вихід РФ із ВООЗ

21 липня 2023 19:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Держдумі заявили про вихід РФ із ВООЗ
Державна Дума РФ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Держдумі Російської Федерації розглядається питання про можливий вихід країни із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Заступник голови Держдуми Петро Толстой висловив думку, що це рішення може йти після рішення перервати зв'язки з Радою Європи.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Вихід РФ із ВООЗ

У повідомленні йдеться, що Толстой звернув увагу на те, що ВООЗ підтримує санкційні заходи проти Росії та припинила діяльність свого офісу у Москві. На його думку, організація нав'язує країні стандарти, які не відповідають російським цінностям.

Однак, як стверджує джерело у Держдумі, ця пропозиція — особиста позиція Толстого. Досі це питання не розглядалося на колегіальному рівні у парламенті.

Інший інформатор підтверджує, що офіційне керівництво країни не підтримує ідею Толстого, що обіцяє подальші дебати щодо цього питання.

Нагадаємо, що Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську "зернову угоду". Проте експорт російського зерна до "бідних" країн продовжиться.

Термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно у Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме для виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт "Південний" Одеської області.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз