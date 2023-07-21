У Держдумі заявили про вихід РФ із ВООЗ

Державна Дума РФ. Фото: росЗМІ

У Держдумі Російської Федерації розглядається питання про можливий вихід країни із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Заступник голови Держдуми Петро Толстой висловив думку, що це рішення може йти після рішення перервати зв'язки з Радою Європи.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вихід РФ із ВООЗ

У повідомленні йдеться, що Толстой звернув увагу на те, що ВООЗ підтримує санкційні заходи проти Росії та припинила діяльність свого офісу у Москві. На його думку, організація нав'язує країні стандарти, які не відповідають російським цінностям.

Однак, як стверджує джерело у Держдумі, ця пропозиція — особиста позиція Толстого. Досі це питання не розглядалося на колегіальному рівні у парламенті.

Інший інформатор підтверджує, що офіційне керівництво країни не підтримує ідею Толстого, що обіцяє подальші дебати щодо цього питання.

Нагадаємо, що Росія заявила, що не бачить причин продовжувати чорноморську "зернову угоду". Проте експорт російського зерна до "бідних" країн продовжиться.

Термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно у Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме для виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт "Південний" Одеської області.