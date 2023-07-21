В Госдуме заявили о выходе РФ из ВОЗ

Государственная Дума РФ. Фото: росСМИ

В Госдуме Российской Федерации рассматривается вопрос о возможном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что данное решение может следовать после решения прервать связи с Советом Европы.

Об этом пишут российские СМИ.

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Выход РФ из ВОЗ

В сообщении говорится, что Толстой обратил внимание на то, что ВОЗ поддерживает санкционные меры против России и прекратила деятельность своего офиса в Москве. По его мнению, организация навязывает стране стандарты, не соответствующие российским ценностям.

Однако, как утверждает источник в Госдуме, это предложение — личная позиция Толстого. До сих пор данный вопрос не рассматривался на коллегиальном уровне в парламенте.

Другой информатор подтверждает, что официальное руководство страны не поддерживает идею Толстого, что обещает дальнейшие дебаты по этому вопросу.

Напомним, что Россия заявила, что не видит причин продолжать черноморское "зерновое соглашение". Однако экспорт российского зерна в "бедные" страны продолжится.

Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт "Южный" Одесской области.