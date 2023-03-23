В Чехии осталось мало вариантов для военной помощи Украине, — президент Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что его страна уже предоставила Украине всю возможную помощь в области поставок оружия и в настоящее время не имеет многих вариантов для дальнейшей поддержки.

Об этом он сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Военная помощь для Украины

Павел отметил, что еще существуют возможности для снабжения Украины противовоздушной обороной и боеприпасами, для которых в Чехии есть производственные мощности. Однако, недостаток рабочей силы может создать проблемы, и Павел предложил рассмотреть вариант привлечения рабочих из Украины.

Президент Чехии поддержал решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 и заявил, что это действие открыло двери для других стран. Он также отметил, что для успешного наступления украинской армии требуются танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Павел выразил надежду, что предоставление истребителей МиГ-29, которые будут переданы Украине из Польши и Словакии, также поможет в борьбе с российской агрессией.

Чешский президент подчеркнул, что в долгосрочной перспективе предоставление западных самолетов было бы логичным шагом. Он призвал другие страны Запада продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе против российской агрессии и помогать ей с поставками необходимого оружия и боеприпасов.

Напомним, что некоторые украинцы, нашедшие спасение от войны в Чехии, могут потерять временную защиту в этой стране, если не успеют ее продлить. Это нужно сделать до 31 марта 2023 года.

Для продления легального пребывания в Чехии необходимо пройти онлайн-регистрацию, зарезервировав дату личного визита в отделение Министерства внутренних дел.