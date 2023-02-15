Истребители для Украины - в Британии сомневаются в передаче в ближайшее время

Союзники продолжают поддерживать Украину в ее борьбе

В Британии не уверены, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет обязательно передадут истребители Украины. Теперь союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

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По его словам, если правительство отправит Украине истребители, то якобы оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС, что "невозможно во время войны".

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это очень разные системы вооружения, чем, вы знаете, ручные противотанковые ракеты. Эти самолеты испытывают не только огромные трудности, знаете, вы просто не можете научиться летать через неделю или две, это займет много времени", — заявил Уоллес.

При этом он отметил, что союзники по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение россии, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной стойкостью", — сказал Воллес.

Он добавил, что вопросы сосредоточены на том, как помочь Украине сделать невозможным продвижение россии.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции может разрешить продажу Украине современных истребителей SAAB JAS 39 Gripen. Украинская сторона уже не раз демонстрировала свою заинтересованность этими самолетами, ведь они лучше подходят к условиям собственного поля боя против противника.