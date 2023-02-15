Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В Британии сомневаются в передаче Украине истребителей в ближайшее время arrow

В Британии сомневаются в передаче Украине истребителей в ближайшее время

15 февраля 2023 13:27
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Истребители для Украины - в Британии сомневаются в передаче в ближайшее время
Союзники продолжают поддерживать Украину в ее борьбе
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Британии не уверены, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет обязательно передадут истребители Украины. Теперь союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Читайте также:

Подробности

По его словам, если правительство отправит Украине истребители, то якобы оно также должно будет предоставить около 200 военнослужащих ВВС, что "невозможно во время войны".

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это очень разные системы вооружения, чем, вы знаете, ручные противотанковые ракеты. Эти самолеты испытывают не только огромные трудности, знаете, вы просто не можете научиться летать через неделю или две, это займет много времени", — заявил Уоллес.

При этом он отметил, что союзники по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение россии, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной стойкостью", — сказал Воллес.

Он добавил, что вопросы сосредоточены на том, как помочь Украине сделать невозможным продвижение россии.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции может разрешить продажу Украине современных истребителей SAAB JAS 39 Gripen. Украинская сторона уже не раз демонстрировала свою заинтересованность этими самолетами, ведь они лучше подходят к условиям собственного поля боя против противника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:39 Перешел на сторону врага: главе суда в Харьковской области объявили о подозрении

15:33 Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"

15:30 Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком

Эксклюзив

15:30 "Отбили позиции назад": военный рассказал последние новости из Бахмута

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:20 "Переспали и исчез": Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц

Новина з фото

15:15 Люди под завалами, много раненых: последствия ракетного удара по многоэтажке в Покровске

Эксклюзив

15:05 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

15:00 Pet-friendly: на каких вокзалах Украины появились удобные поилки для животных

14:56 Суд обязал снести "храм-МАФ" возле Десятинной церкви в Киеве

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Новина з відео

13:35 Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее

Новина з відео

12:37 "Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

08:20 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Новина з відео

08:13 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Новина з відео

19:54 Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Актуальное по теме

None 15 Февраль 15:39

Перешел на сторону врага: главе суда в Харьковской области объявили о подозрении

None 15 Февраль 15:32

Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"

None 15 Февраль 14:35

Свадьба в День Святого Валентина: сколько пар соединили судьбы браком

None 15 Февраль 15:43

В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB