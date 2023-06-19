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В Британии рассказали, сколько хотят сохранять санкции против РФ

19 июня 2023 19:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Британии рассказали, сколько хотят сохранять санкции против РФ
Глава МИД Британии Джеймс Клэверли. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 19 июня, в правительстве Великобритании сообщили о принятии нового закона, касающегося Украины. В частности стало понятно, сколько в Британии хотят сохранять санкции против РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Джеймса Клэверли.

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По словам Клеверли, данный закон разрешает Британии сохранить санкции против РФ до тех пор, пока она не выплатит компенсации Украине.

И добавляет, что после войны наше государство нуждается в больших средствах для восстановления своей инфраструктуры.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, очевидны ужасные последствия войны. Потребности Украины в восстановлении огромны и будут огромными", — говорится в заявлении.

Кроме того, что закон ужесточает санкционные меры против страны-террориста, его можно будет использовать в качестве гарантии того, что Россия заплатит за восстановление Украины.

Напомним, что сегодня, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону премьер-министру Британии Риши Сунаку. Лидеры обсудили, в частности, оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами.

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