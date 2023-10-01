В Британии допустили отправку военных в Украину: Сунак выступил с объяснениями

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: ankasam.org

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что не будет отправлять свои войска в Украину, пока не закончится война. Согласно его заявлению, недавно вступивший в должность министр обороны Грант Шаппс, упоминавший о возможности направления инструкторов, рассматривал сценарии на "долгосрочный период".

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении говорится, что Великобритания вместе с другими союзниками осторожно относится к вопросу военного присутствия на украинской территории из-за опасности вовлечения в прямые столкновения с Россией.

"Министр обороны говорил, что однажды в будущем мы вполне сможем провести часть такого обучения в Украине. Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешней войне", — заявил Сунак.

Недавнее заявление министра Шаппса

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил намерение своей страны отправить в Украину военных инструкторов с целью расширения программы подготовки украинских военнослужащих.

По словам Шаппса, члены НАТО, включая Великобританию, до сих пор избегали организации формальных учебных программ на украинской земле, опасаясь возможности вовлечения своего персонала в военные конфликты с Россией.

"Я полагаю, что ныне перед нами открывается возможность перенести больше активностей в Украину — это касается не только обучения. Мы видим, что компания BAE начинает производственную деятельность в этой стране. Мне бы очень хотелось, чтобы и другие британские предприятия также внесли свой вклад. Таким образом, я считаю, что мы сделаем шаг в направлении реализации программ обучения и производственных инициатив на украинской территории", — заявил Шаппс.

Напоминаем, что около тысячи украинских морских пехотинцев возвращаются домой после учений из Британии. Местные морпехи и спецназовцы обучали украинцев вести десантные операции на малых лодках, в частности высадки на побережье.