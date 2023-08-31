У Білорусі заявили, що військові Латвії незаконно перетнули кордон країни

Прикордонник обходить територію. Фото: google.com

У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що "озброєні латвійські військові" 30 серпня незаконно перетнули кордон між країнами. Це сталося в КПП "Григорівщина".

Про це повідомляє провладне інформагентство БЕЛТА.

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Зазначається, що камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати момент, коли "двоє невідомих у військовій формі" перетнули білоруський кордон. Вони зайшли на територію країни на два метри, пройшли вздовж кордону, а потім повернулися до Латвії.

У матеріалі зазначили, що про цю ситуацію "у встановленому порядку поінформували суміжну сторону".

"Знаходження в латвійському прикордонні військовослужбовців різних силових відомств, які не мають знання прикордонної специфіки, етики та культури, сприяє збереженню напруженості та виникненню подібних ситуацій", — наводить видання слова білоруського прикордонкомітету.

Нагадаємо, що Литва тимчасово закрила два контрольно-пропускних пункти на кордоні з Білоруссю — Шумскас та Тверячус. Рішення Уряду набуло чинності з 18 серпня.

Також ми повідомляли, що напруга між Польщею та Білоруссю не втихає. Тож польський уряд планує ще більше посилити кордон за допомогою чисельності військових.

Додамо, що на кордоні України з Білоруссю у вівторок, 29 серпня, близько 03:30 здетонували міни на залізничному мосту. Причиною став удар блискавки.