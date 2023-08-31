В Беларуси заявили, что военные Латвии незаконно пересекли границу страны

Пограничник обходит территорию. Фото: google.com

В пограничном комитете Беларуси заявили, что "вооруженные латвийские военные" 30 августа незаконно пересекли границу между странами. Это произошло в КПП "Григоровщина".

Об этом сообщает провластное информагентство БЕЛТА.

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Отмечается, что камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать момент, когда "двое неизвестных в военной форме" пересекли белорусскую границу. Они зашли на территорию страны на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.

В материале отметили, что об этой ситуации "в установленном порядке проинформировали смежную сторону".

"Нахождение в латвийском пограничном военнослужащих разных силовых ведомств, не имеющих знания пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций", — приводит издание слова белорусского погранкомитета.

Напомним, что Литва временно закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью — Шумскас и Тверячус. Решение правительства вступило в силу с 18 августа.

Также мы сообщали, что напряжение между Польшей и Беларусью не утихает. Польское правительство планирует еще больше усилить границу с помощью численности военных.

Добавим, что на границе Украины с Белоруссией во вторник, 29 августа, около 03:30 сдетонировали мины на железнодорожном мосту. Причиной стал удар молнии.