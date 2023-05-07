У Білорусі раптово помер в'язень, засуджений за смайлик на карикатуру Лукашенка

У колонії Вітебська помер політв'язень, блогер Микола Климович. Фото: Telegram

У колонії Вітебська помер політичний в'язень Микола Климович, засуджений за карикатуру диктатора Олександра Лукашенка.

61-річний Климович помер у вітебській колонії №3. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна" у Telegram.

Читайте також:

На сайті "Одноклассники" Микола Климович поставив лайк "смішно" під карикатурою на Олександра Лукашенка. Суд побачив у цьому злодійський вчинок і звинуватив Климовича за ст. 368 Кримінального кодексу. Начебто той своїми діями образив Лукашенка. Сам же Климович зізнався, наміру поширювати карикатуру не мав.

Суд відправив Климовича на рік у колонію попри те, що у чоловіка інвалідність ІІ групи через хворобу серця.

Нещодавно суд Білорусі визнав "екстремістською" відому українську пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати".

Нагадаємо, у Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.