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У Білорусі раптово помер в'язень, засуджений за смайлик на карикатуру Лукашенка

7 травня 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Білорусі раптово помер в'язень, засуджений за смайлик на карикатуру Лукашенка
У колонії Вітебська помер політв'язень, блогер Микола Климович. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У колонії Вітебська помер політичний в'язень Микола Климович, засуджений за карикатуру диктатора Олександра Лукашенка.

61-річний Климович помер у вітебській колонії №3. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна" у Telegram.

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На сайті "Одноклассники" Микола Климович поставив лайк "смішно" під карикатурою на Олександра Лукашенка. Суд побачив у цьому злодійський вчинок і звинуватив Климовича за ст. 368 Кримінального кодексу. Начебто той своїми діями образив Лукашенка. Сам же Климович зізнався, наміру поширювати карикатуру не мав.

Суд відправив Климовича на рік у колонію попри те, що у чоловіка інвалідність ІІ групи через хворобу серця.

Нещодавно суд Білорусі визнав "екстремістською" відому українську пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати".

Нагадаємо, у Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

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