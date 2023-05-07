В Беларуси внезапно скончался заключенный, осужденный за смайлик на карикатуру Лукашенко

В колонии Витебска скончался политзаключенный, блоггер Николай Климович. Фото: Telegram

В колонии Витебска скончался политический заключенный Николай Климович, осужденный за карикатуру диктатора Александра Лукашенко.

61-летний Климович скончался в витебской колонии №3. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в Telegram.

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На сайте "Одноклассники" Николай Климович поставил под карикатурой на Александра Лукашенко смайлик "смешно". Суд увидел в этом злодеяние и обвинил Климовича по ст. 368 Уголовного кодекса. Вроде бы тот своими действиями обидел Лукашенко. Сам же Климович признался, что распространять карикатуру не собирался.

Суд отправил Климовича на год в колонию, несмотря на то, что у мужчины инвалидность II группы по болезни сердца.

Недавно суд Беларуси признал "экстремистской" известную украинскую песню "Отец наш - Бандера, Украина - мать".

Напомним, в Беларуси в очередной раз проверят боевую готовность подразделений Вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Прежде всего, будут проверять подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях.