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В Белом доме рассказали, как нехватка финансирования повлияла на боеспособность Украины на фронте

14 ноября 2023 11:51
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В Белом доме рассказали, как нехватка финансирования повлияла на боеспособность Украины на фронте
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Leah Millis
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Конгресс США должен как можно быстрее одобрить помощь Украине, поскольку нехватка финансирования уже повлияла на способность отражать российскую агрессию. Это нужно для того, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороны.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Укринформ.

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Салливан подчеркнул, что для обеспечения стабильной поддержки необходимо как можно скорее одобрить новый масштабный пакет помощи Украине, чтобы она могла успешно отражать агрессию России.

"С каждой неделей нам все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым, чтобы предоставить Украине инструменты и возможности, необходимые ей для защиты своей территории и продолжения продвижения вперед. Поэтому окно для нас закрывается", — отметил он.

По его словам, Америка все еще может оказывать военную помощь для Украины, которая ей очень необходима, однако сейчас эти транши затянулись.

Салливан также рассказал, что Конгресс США должен принять запрос президента Байдена, включающего помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это оказывает прямое влияние на национальные интересы США.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не может выполнить обязательства перед Украиной по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

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