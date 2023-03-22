У Білому домі пояснили своє ставлення до затяжної битви за Бахмут
Радник президента США Джозефа Байдена-молодшого Джон Кірбі пояснив, як Білий дім ставиться до продовження битви за Бахмут. Сполучені Штати покладаються у цьому питанні на українську армію.
Про це пише американське видання CNN.
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Мудрі українці
Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував триваючу битву за Бахмут.
Відповідаючи на питання журналістки CNN, чи не забагато часу ЗСУ витрачають на оборону цього міста, Кірбі запевнив, що українці “мудро воюють”.
Що робитимуть США
"Уже 21 березня, а Бахмут досі не захоплений росіянами", — нагадав Джон Кірбі про плани окупантів, які не збулися.
Завданням же Сполучених Штатів Америки, за словами радника Байдена, є дати Україні усе, що потрібно ЗСУ, де б вони не воювали.
"Це означає інтелект. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми будемо зосереджені", — пояснив Кірбі.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників в цілому, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута є малою.
Фото: Facebook-сторінка Кірбі