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В Белом доме объяснили свое отношение к затяжной битве за Бахмут

22 марта 2023 08:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Советник президента США Джон Кирби
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Советник президента США Джозефа Байдена-младшего Джон Кирби объяснил, как Белый дом относится к продолжению битвы за Бахмут. Соединенные Штаты возлагаются в этом вопросе на украинскую армию.

Об этом пишет американское издание CNN.

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Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал продолжающуюся битву за Бахмут.

Отвечая на вопрос журналистки CNN, не много ли времени ВСУ тратят на оборону этого города, Кирби заверил, что украинцы "мудро воюют".

Что будут делать США

"Уже 21 марта, а Бахмут до сих пор не увлечен россиянами", — напомнил Джон Кирби о несостоявшихся планах оккупантов.

Задача же Соединенных Штатов Америки, по словам советника Байдена, — дать Украине все, что нужно ВСУ, где бы они ни воевали.

"Это означает интеллект. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы будем сосредоточены", — пояснил Кирби.

Напомним, Институт изучения войны подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.

Фото: Facebook-страница Кирби

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