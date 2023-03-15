У Білому домі пояснили, навіщо затопили дрон після інциденту із російським літаком
Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.
Про це повідомляє американське видання CNN.
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Затоплення дрона
Радник президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі в ефірі програми The Lead на телеканалі CNN пояснив, чому було ухвалене рішення про затоплення постраждалого від злочинних дій російського літака дрона.
За словами Кірбі, це було зроблене для того, аби росіяни не змогли захопити цей літальний апарат.
Фото інциденту
Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що міністерство оборони США зараз працює над розсекреченням фотографій цього інциденту.
Райдер додав, підтвердивши слова радника Джо Байдена, що американський безпілотник чи його деталі не потрапив до рук представників країни-агресора.
Нагадаємо, що учора, 14 березня, над Чорним морем російський літак збив американський безпілотний літальний апарат. Безпілотник виконував звичайну операцію, коли два російські винищувачі спробували його перехопити.
Два російських Су-27 перестріли розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 над міжнародними водами. Один із літаків кілька разів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне перед ним. Також було пошкоджено пропелер MQ-9, що змусило військових США затопити дрон у міжнародних водах.
Фото: Держдеп