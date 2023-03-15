В Белом доме объяснили, зачем затопили дрон после инцидента с российским самолетом
Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.
Об этом сообщает американское издание CNN.
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Затопление дрона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби в эфире программы The Lead на телеканале CNN объяснил, почему было принято решение о затоплении пострадавшего от преступных действий российского самолета дрона.
По словам Кирби, это было сделано для того, чтобы россияне не смогли захватить этот летательный аппарат.
Фото инцидента
Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США сейчас работает над рассекречиванием фотографий этого инцидента.
Райдер добавил, подтвердив слова советника Джо Байдена, что американский беспилотник или его детали не попали в руки представителей страны-агрессора.
Напомним, что вчера, 14 марта, над Черным морем российский самолет сбил американский беспилотный летательный аппарат. Беспилотник выполнял обычную операцию, когда два российских истребителя попытались его перехватить.
Два российских Су-27 перестрелили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над международными водами. Один из самолетов несколько раз намеренно пролетел перед беспилотником и сбросил горючее перед ним. Также был поврежден пропеллер MQ-9, что вынудило военных США затопить дрон в международных водах.
Фото: Госдеп