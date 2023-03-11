У Білому домі нагадали президентці Грузії Зурабішвілі про санкції проти росії

Радник Байдена відзначив скасування скандального законопроєкту про іноагентів

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили ситуацію в Тбілісі та санкції проти росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Євроінтеграція Грузії

Салліван і Зурабішвілі під час зустрічі обговорили євроатлантичну інтеграцію Грузії, в якій зацікавлені, зокрема, і Сполучені Штати.

Так, у розмові йшлося про продовження необхідних для просування кандидатури Грузії на членство у ЄС реформ.

Скандальний закон

Джейк Салліван висловив занепокоєність спробами грузинської влади перешкодити роботі низці недержавних організації в країні через скандальний “закон про іноагентів”.

Білий дім похвалив грузинський парламент за скасування законопроєкту, який викликав хвилю протестів.

Санкції проти росії

Крім того, Сполучені Штати нагадали Грузії про необхідність санкційного тиску на росію, аби притягти володимира путіна до відповідальності за війну в Україні.

Джейк Салліван наголосив у розмові із Саломе Зурабішвілі, що Грузія не має стати для росії місцем, через яке країна-агресор зможе обходити санкції.

Нагадаємо, після початку війни в Україні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не приєднається до фінансових і економічних санкцій Заходу проти Росії.

Фото: Twitter Зурабішвілі