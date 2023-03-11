В Белом доме напомнили президенту Грузии Зурабишвили о санкциях против россии
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили ситуацию в Тбилиси и санкции против россии.
Об этом сообщает прессслужба Белого дома.
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Евроинтеграция Грузии
Салливан и Зурабишвили во время встречи обсудили евроатлантическую интеграцию Грузии, в которой заинтересованы, в частности, и Соединенные Штаты.
Так, речь шла о продолжении необходимых для продвижения кандидатуры Грузии на членство в ЕС реформ.
Скандальный закон
Джейк Салливан выразил обеспокоенность попытками грузинских властей помешать работе ряда негосударственных организаций в стране из-за скандального “закона об иноагентах”.
Белый дом похвалил грузинский парламент за отмену законопроекта, вызвавшего волну протестов.
Санкции против россии
Кроме того, Соединенные Штаты напомнили Грузии о необходимости санкционного давления на россию, чтобы привлечь владимира путина к ответственности за войну в Украине.
Джейк Салливан подчеркнул в разговоре с Саломе Зурабишвили, что Грузия не должна стать для россии местом, из-за которого страна-агрессор сможет обходить санкции.
Напомним, после начала войны в Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против россии.
Фото: Twitter Зурабишвили