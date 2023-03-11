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В Белом доме напомнили президенту Грузии Зурабишвили о санкциях против россии

11 марта 2023 07:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Советник Байдена отметил отмену скандального законопроекта об иноагентах
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили ситуацию в Тбилиси и санкции против россии.

Об этом сообщает прессслужба Белого дома.

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Салливан и Зурабишвили во время встречи обсудили евроатлантическую интеграцию Грузии, в которой заинтересованы, в частности, и Соединенные Штаты.

Так, речь шла о продолжении необходимых для продвижения кандидатуры Грузии на членство в ЕС реформ.

Скандальный закон

Джейк Салливан выразил обеспокоенность попытками грузинских властей помешать работе ряда негосударственных организаций в стране из-за скандального “закона об иноагентах”.

Белый дом похвалил грузинский парламент за отмену законопроекта, вызвавшего волну протестов.

Санкции против россии

Кроме того, Соединенные Штаты напомнили Грузии о необходимости санкционного давления на россию, чтобы привлечь владимира путина к ответственности за войну в Украине.

Джейк Салливан подчеркнул в разговоре с Саломе Зурабишвили, что Грузия не должна стать для россии местом, из-за которого страна-агрессор сможет обходить санкции.

Напомним, после начала войны в Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против россии.

Фото: Twitter Зурабишвили

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