В Белом доме напомнили президенту Грузии Зурабишвили о санкциях против россии

Советник Байдена отметил отмену скандального законопроекта об иноагентах

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили ситуацию в Тбилиси и санкции против россии.

Об этом сообщает прессслужба Белого дома.

Евроинтеграция Грузии

Салливан и Зурабишвили во время встречи обсудили евроатлантическую интеграцию Грузии, в которой заинтересованы, в частности, и Соединенные Штаты.

Так, речь шла о продолжении необходимых для продвижения кандидатуры Грузии на членство в ЕС реформ.

Скандальный закон

Джейк Салливан выразил обеспокоенность попытками грузинских властей помешать работе ряда негосударственных организаций в стране из-за скандального “закона об иноагентах”.

Белый дом похвалил грузинский парламент за отмену законопроекта, вызвавшего волну протестов.

Санкции против россии

Кроме того, Соединенные Штаты напомнили Грузии о необходимости санкционного давления на россию, чтобы привлечь владимира путина к ответственности за войну в Украине.

Джейк Салливан подчеркнул в разговоре с Саломе Зурабишвили, что Грузия не должна стать для россии местом, из-за которого страна-агрессор сможет обходить санкции.

Напомним, после начала войны в Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против россии.

Фото: Twitter Зурабишвили