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У Берлускони диагностировали лейкемию, — СМИ

6 апреля 2023 11:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Итальянский бизнесмен и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел лейкемией, что является серьезным заболеванием крови. При этом 86-летний политик попал в больницу Святого Рафаэля в Милане для обследования десять дней назад. Он вновь вернулся в больницу 2 апреля и был помещен в реанимацию, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera

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Берлускони заболел лейкемией

Первоначально сообщалось о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако позднее стало известно о серьезном заболевании крови. Берлускони уже многократно страдал от недомоганий и был госпитализирован для контроля за своим здоровьем.

Сильвио Берлускони, который является известным бизнесменом и политиком, имеет неоднозначную репутацию. Он дружит с президентом России и в прошлом высказывал неоднозначные заявления по отношению к Украине. В феврале он заявил, что не встретился бы с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы был премьер-министром Италии.

Он также отметил, что россия не вторглась бы на территорию Украины, если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке страны.

Напомним, что 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политики обсудили путь к миру. 

Как отмечает глава государства, вместе с итальянским премьером они обсудили двусторонние и международные инициативы.

 

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