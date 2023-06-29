У Бельгії можуть звільнити очільницю МЗС через візи для росіян

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. Фото: Reuters/Yves Herman

Скандальна очільниця МЗС Бельгії, яка їздила до окупованого Криму 2021 року, у червні надала візи росіянам та іранцям. У парламенті хочуть звільнити її за такий крок.

Про це повідомляє видання Euractiv.

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Міністерці закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб можуть оголосити недовіру у парламенті.

Причиною стало надання віз представникам Російської Федерацїі та Ірану, які в середині червня приїздили до Бельгії на саміт мерів.

Франкомовні ліваки проти

За попередніми даними, Аджа Лябіб все-таки збереже свою посаду.

Три партії — дві франкомовні із Валлонії (соціалісти та партія Ecolo) і одна з Фландрії (Groen) — заявили, що не підтримають голосування за вотум недовіри.

Але, пояснили своє рішення ці політсили, їхня позиція продиктована не підтримкою дій Лябіб, а бажанням зберегти стабільність влади, яка буде порушена після звільнення очільниці МЗС.

"Ми не хочемо поставити під загрозу стабільність країни. Однак, Лябіб повинна пообіцяти реформувати візову процедуру, підтвердити боротьбу за права людини в Ірані та поставити іранського посла на місце", — наголосив представник партії Groen Воутер Де Вріндт.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року, до свого призначення на посаду, відвідувала окупований Крим. 24 липня 2021 року вона повідомила про приїзд до Севастополя.

26-28 липня того ж року Аджа Лябіб публікувала фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Згодом майбутня міністерка, коментуючи поїздку в Крим, не дала прямої відповіді, але зазначила, "аби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза" та використала фразу, що їздила "до Росії".

Після призначення на посаду очільниці МЗС Лябіб заявила, що щиро шкодує, що ця поїздка відбулася за таких обставин.