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В Бельгии могут уволить главу МИД из-за виз для россиян

29 июня 2023 10:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Бельгии могут уволить главу МИД из-за виз для россиян
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Скандальная глава МИД Бельгии, которая ездила в оккупированный Крым в 2021 году, в июне предоставила визы россиянам и иранцам. В парламенте хотят уволить ее за такой шаг.

Об этом сообщает издание Euractiv.

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Министру иностранных дел Бельгии Адже Лябиб могут объявить недоверие в парламенте.

Причиной стало предоставление виз представителям Российской Федерации и Ирана, которые в середине июня приезжали в Бельгию на саммит мэров.

Франкоязычные леваки против

По предварительным данным, Аджа Лябиб все-таки сохранит свой пост.

Три партии — две франкоязычные из Валлонии (социалисты и партия Ecolo) и одна из Фландрии (Groen) заявили, что не поддержат голосование за вотум недоверия.

Но, объяснили свое решение эти политсилы, их позиция продиктована не поддержкой действий Лябиб, а желанием сохранить стабильность власти, которая будет нарушена после увольнения главы МИД.

"Мы не хотим поставить под угрозу стабильность страны. Однако Лябиб должна пообещать реформировать визовую процедуру, подтвердить борьбу за права человека в Иране и поставить иранского посла на место", — подчеркнул представитель партии Groen Воутер Де Вриндт.

Напомним, что министерша иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в июле 2021 года, до своего назначения на должность, посещала оккупированный Крым. 24 июля 2021 года она сообщила о приезде в Севастополь.

26-28 июля того же года Аджа Лябиб публиковала фотографии из Ливадийского дворца с экспозицией о Ялтинской конференции и дачи Чехова в Ялте.

Впоследствии будущая министерша, комментируя поездку в Крым, не дала прямого ответа, но отметила, "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза" и использовала фразу, которая ездила "в Россию".

После назначения на должность главы МИДа Лябиб заявила, что искренне сожалеет, что эта поездка состоялась при таких обстоятельствах.

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