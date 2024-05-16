У Байдена жестко отреагировали на запланированную встречу Путина и Си Цзиньпина

Российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду, 15 апреля, что администрация Соединенных Штатов Америки выражает жесткую позицию по отношению к Китаю. Последний поддерживает российский военно-промышленный комплекс для подпитки агрессии в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", — отметила Жан-Пьер.

Таким образом, спикер ответила на вопрос о взаимодействии России и Китая, а также запланированной встречи лидеров этих стран.

Чиновница заверила, что эту позицию разделяют и другие западные страны.

Напомним, что в ночь на 16 мая российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Для главы Кремля это первый визит за границу после так называемой инаугурации.

Также недавно Си Цзиньпин отметил, что Китай не виновен в конфликте России и Украины, поэтому критиковать страну за тесные связи с Москвой неуместно. Кроме того, китайский лидер заявил о готовности Пекина поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной.