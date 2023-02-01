СБУ и ГБР провели обыск у Авакова по делу о катастрофе в Броварах

У Авакова проводят обыск СБУ и ГБР: проверяют причастность к трагедии в Броварах
Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Арсена Авакова. Обыск связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.
Об этом сообщило издание "Украинская правда".
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Обыск у Авакова
Дома у бывшего главы министерства внутренних дел Арсена Авакова провели обыск сотрудники ГБР и СБУ.
Эта следственная мера состоялась по делу о гибели руководства МВД в Броварах.
Правоохранители пытались выяснить детали закупки французских вертолетов Airbus, которая имела место шесть лет назад.
Комментарий экс-министра
Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде" рассказал о деталях обысков: "Конечно — ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом" .
Обыск, по словам Авакова, проводили корректно, хоть и бессмысленно. По мнению экс-министра, просто "глупо отработали версию".
Напомним, что 18 января утром в городе Бровары в Киевской области вблизи детского сада упал вертолет.
В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.
В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Среди погибших – руководство Министерства внутренних дел — министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
На брифинге на месте трагедии заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что руководители Министерства внутренних дел летели на вертолете в командировку. Пунктом назначения была, по словам представителя президентской канцелярии, "одна из горячих точек" в Украине, где проходят боевые действия.
Кроме того, правоохранители опросили более двух тысяч человек, которые могли быть свидетелями авиакатастрофы в Броварах.
Добавим, что 21 января в столице прощались с высшим руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. Церемония проходила в Национальном центре "Украинский дом".
Фото: Facebook Арсена Авакова