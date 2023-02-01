СБУ и ГБР провели обыск у Авакова по делу о катастрофе в Броварах

Дело, в котором пришли к Арсену Авакову, касается закупки вертолетов Airbus

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Арсена Авакова. Обыск связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Обыск у Авакова

Дома у бывшего главы министерства внутренних дел Арсена Авакова провели обыск сотрудники ГБР и СБУ.

Эта следственная мера состоялась по делу о гибели руководства МВД в Броварах.

Правоохранители пытались выяснить детали закупки французских вертолетов Airbus, которая имела место шесть лет назад.

Комментарий экс-министра

Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде" рассказал о деталях обысков: "Конечно — ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом" .

Обыск, по словам Авакова, проводили корректно, хоть и бессмысленно. По мнению экс-министра, просто "глупо отработали версию".

Напомним, что 18 января утром в городе Бровары в Киевской области вблизи детского сада упал вертолет.

В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.

В результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Среди погибших – руководство Министерства внутренних дел — министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

На брифинге на месте трагедии заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что руководители Министерства внутренних дел летели на вертолете в командировку. Пунктом назначения была, по словам представителя президентской канцелярии, "одна из горячих точек" в Украине, где проходят боевые действия.

Кроме того, правоохранители опросили более двух тысяч человек, которые могли быть свидетелями авиакатастрофы в Броварах.

Добавим, что 21 января в столице прощались с высшим руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. Церемония проходила в Национальном центре "Украинский дом".

Фото: Facebook Арсена Авакова