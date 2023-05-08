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Туреччина відмовилася передати США російські системи С-400, — очільник МЗС

8 травня 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Туреччина відмовилася передати США російські системи С-400, — очільник МЗС
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: Reuters/Cagla Gurdogan
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Туреччині відмовилися від пропозиції США передати їм контроль над російськими системами ПРО С-400 в обмін на постачання літаків F-35. Анкара назвала такий крок Вашингтона посяганням на суверенітет країни.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

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С-400 в обмін на F-35

Мевлют Чавушоглу визнав, що Туреччина була виключена із проєкту озброєння власної армії американськими літаками F-35 через російську зброю.

Туреччина придбала у Росії системи протиракетної оборони С-400, що викликало негативну реакцію Сполучених Штатів Америки.

Дискусія між Анкарою і Вашингтоном

Міністр закордонних справ Туреччини розповів, що США просили у турецької сторони передати їм під контроль ці російські системи ПРО.

Чавушоглу пояснив, чому Анкара відмовилася.

"Вони зробили нам пропозицію, яка безпосередньо стосується нашого суверенітету, ми її не прийняли", — наголосив очільник турецького МЗС.

Нагадаємо, що Туреччина у 2019 році отримала нову систему протиракетної оборони С-400 російського виробництва.

Це придбання спричинило негативну реакцію Сполучених Штатів Америки, які тісно співпрацюють із Туреччиною у рамках НАТО.

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