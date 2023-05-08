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Турция отказалась передать США российские системы С-400, — глава МИД

8 мая 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Турция отказалась передать США российские системы С-400, — глава МИД
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: Reuters/Cagla Gurdogan
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Турции отказались от предложения США передать им контроль над российскими системами ПРО С-400 в обмен на поставки самолетов F-35. Анкара назвала такой шаг Вашингтона посягательством на суверенитет страны.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

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С-400 в обмен на F-35

Мевлют Чавушоглу признал, что Турция была исключена из проекта вооружения собственной армии американскими самолетами F-35 из-за российского оружия.

Турция приобрела у России системы противоракетной обороны С-400, что вызвало негативную реакцию Соединенных Штатов Америки.

Дискуссия между Анкарой и Вашингтоном

Министр иностранных дел Турции рассказал, что США просили у турецкой стороны передать им под контроль эти российские системы ПРО.

Чавушоглу объяснил, почему Анкара отказалась.

"Они сделали нам предложение, непосредственно касающееся нашего суверенитета, мы его не приняли", — подчеркнул глава турецкого МИД.

Турция в 2019 году получила новую систему противоракетной обороны С-400 российского производства.

Это приобретение вызвало негативную реакцию Соединенных Штатов Америки, тесно сотрудничающих с Турцией в рамках НАТО.

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