Турция отказалась передать США российские системы С-400, — глава МИД
В Турции отказались от предложения США передать им контроль над российскими системами ПРО С-400 в обмен на поставки самолетов F-35. Анкара назвала такой шаг Вашингтона посягательством на суверенитет страны.
Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
С-400 в обмен на F-35
Мевлют Чавушоглу признал, что Турция была исключена из проекта вооружения собственной армии американскими самолетами F-35 из-за российского оружия.
Турция приобрела у России системы противоракетной обороны С-400, что вызвало негативную реакцию Соединенных Штатов Америки.
Дискуссия между Анкарой и Вашингтоном
Министр иностранных дел Турции рассказал, что США просили у турецкой стороны передать им под контроль эти российские системы ПРО.
Чавушоглу объяснил, почему Анкара отказалась.
"Они сделали нам предложение, непосредственно касающееся нашего суверенитета, мы его не приняли", — подчеркнул глава турецкого МИД.
Турция в 2019 году получила новую систему противоракетной обороны С-400 российского производства.
Это приобретение вызвало негативную реакцию Соединенных Штатов Америки, тесно сотрудничающих с Турцией в рамках НАТО.