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Туреччина підтримує продовження "зернової" угоди: деталі

15 березня 2023 13:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Туреччина підтримує продовження угоди щодо експорту українського зерна на 120 днів. Міністр оборони Хулусі Акар заявив, що Туреччина продовжує переговори з Україною та росією у рамках досягнення угоди.

Про це пише Bloomberg.

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Ця новина є хорошою для України, оскільки завдяки "зерновій ініціативі" країна змогла відправити понад 24 млн тонн продовольства зі своїх портів. Зерно є одним із ключових експортних товарів України, тому угода про продовження експорту зерна з Туреччиною може виявитися дуже вигідною для української економіки.

Разом з тим, слід зазначити, що минулого року Туреччина була одним із головних імпортерів українського зерна. Таким чином, угода про продовження експорту зерна з Туреччиною може стати ключовим фактором для українських виробників зерна, оскільки це забезпечить стабільний ринок збуту та стабільні доходи.

Загалом дана новина свідчить про те, що економічні відносини між Україною та Туреччиною продовжують розвиватися у позитивному напрямку, що, безумовно, є гарною новиною для обох країн.

Нагадаємо, Україна за підсумками минулого року залишилася у топ-5 світових експортерів аграрної продукції. Попри війну, пошкоджені сільськогосподарські угіддя, проблеми з логістикою, країна продовжує гарантувати продовольчу безпеку.

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