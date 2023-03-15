Турция поддерживает продление “зернового” соглашения: детали
Турция поддерживает продление соглашения об экспорте украинского зерна на 120 дней. Министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция продолжает переговоры с Украиной и россией в рамках достижения соглашения.
Об этом пишет Bloomberg.
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"Зерновое" соглашение
Эта новость является хорошей для Украины, поскольку благодаря "зерновой инициативе" страна смогла отправить более 24 млн тонн продовольствия из своих портов. Зерно является одним из ключевых экспортных товаров Украины, поэтому соглашение о продлении экспорта зерна с Турцией может оказаться очень выгодным для украинской экономики.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в прошлом году Турция была одним из главных импортеров украинского зерна. Таким образом, соглашение о продлении экспорта зерна с Турцией может стать ключевым фактором для украинских производителей зерна, поскольку это обеспечит им стабильный рынок сбыта и стабильные доходы.
В целом, данная новость свидетельствует о том, что экономические отношения между Украиной и Турцией продолжают развиваться в положительном направлении, что, безусловно, является хорошей новостью для обеих стран.
Напомним, Украина по итогам прошлого года осталась в топ-5 мировых экспортеров аграрной продукции. Несмотря на войну, поврежденные сельскохозяйственные угодья, трудности с логистикой, страна продолжает гарантировать продовольственную безопасность.