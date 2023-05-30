Турция получит F-16, когда перестанет мешать вступлению Швеции в НАТО, — Байден

Джо Байден (справа) и Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo

Президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО. Этот вопрос два лидера планируют обсудить на следующей неделе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО.

Это произошло тогда, когда Байден звонил в Анкару, поздравить Эрдогана с победой на президентских выборах.

По словам хозяина Белого дома, турецкий лидер в этом разговоре напомнил о желании его страны приобрести у США самолеты F-16.

Переговоры по Швеции

Президент США в свою очередь напомнил, что Турция до сих пор не приняла решение о вступлении в НАТО Швеции.

Отвечая на вопрос, будут ли какие-либо сдвиги со стороны турецкой стороны в этом направлении, Байден заявил: "Я поднял этот вопрос в разговоре с Эрдоганом. Мы собираемся больше поговорить об этом на следующей неделе".

Напомним, что в марте Турция заявляла, что будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня. Именно в этот день в Швеции вступят в силу антитеррористические законы, принятые по требованию Анкары.