Туреччина не висувала умови Україні щодо повернення полку "Азов", — посол Василь Боднар

Бійці полку "Азов". Фото: Офіс Президента

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію про наявність будь-яких умов від Туреччини до України щодо повернення військових командирів із полку "Азов". За його словами, Туреччина виявляє інтерес до цієї операції, оскільки це допомагає зміцнити її міжнародний статус.

Про це Боднар сказав в ефірі "Радіо Свобода".

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"Наскільки я обізнаний, не було пред'явлено жодних вимог для повернення наших військовослужбовців. Навпаки, саме це підкреслює особливість позиції Туреччини як посередника, яка надає так звані сприятливі послуги для продовження процесу. Її роль, безумовно, дуже важлива у цьому контексті", — сказав він.

При цьому посол закликав не думати, що це лише доброзичливий жест на адресу України. За його словами, це також є посиленням турецької позиції у спілкуванні з Росією.

Василь Боднар також згадав, що переговори про звільнення командирів тривали кілька місяців і включали "весь дипломатичний авангард".

"Попередня робота зайняла кілька місяців. Президент проводив переговори з президентом Ердоганом не тільки під час його візиту, а й у рамках кількох телефонних розмов, шукаючи можливі контакти будь-де", — додав Боднар.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула на батьківщину п'ятьох захисників з "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. Із військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових, які обороняли "Азовсталь". Йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

Також ми писали, що прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який

брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно.