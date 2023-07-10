Турция не выдвигала условия Украине по возвращению полка "Азов", — посол Василий Боднар

Бойцы полка "Азов". Фото: Офис Президента

Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг информацию о наличии каких-либо условий от Турции к Украине относительно возвращения военных командиров из полка "Азов". Согласно его словам, Турция проявляет интерес к данной операции, так как это помогает укрепить ее международный статус.

Об этом Боднар сказал в эфире "Радіо Свобода".

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"Насколько я осведомлен, не было предъявлено никаких требований для возвращения наших военнослужащих. Наоборот, именно это подчеркивает особенность позиции Турции как посредника, которая оказывает так называемые благоприятные услуги для продолжения процесса. Ее роль, безусловно, очень важна в этом контексте", — сказал он.

При этом посол призвал не думать, что это только доброжелательный жест в адрес Украины. По его словам, это также является усилением турецкой позиции в общении с Россией.

Василий Боднар также упомянул, что переговоры об освобождении командиров продолжались в течение нескольких месяцев и включали "весь дипломатический авангард".

"Предварительная работа заняла несколько месяцев. Президент проводил переговоры с президентом Эрдоганом не только во время его визита, но и в рамках нескольких телефонных разговоров, ища возможные контакты где бы то ни было", — добавил Боднар.

Напомним, что 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников с "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных, оборонявших "Азовсталь". Речь идет о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ, который

принимал участие в боевых действиях в Украине. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российского военного командира будут судить заочно.