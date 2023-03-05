Турция хочет продлить срок действия "зернового соглашения", — Reuters
Турция намерена продлить срок действия соглашения по "зерновому коридору" в Черном море, которое истекает 18 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения беспрепятственной реализации и продления Черноморского зернового соглашения.
Об этом пишет Reuters.
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"Зерновое соглашение"
По словам Чавушоглу, он обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем возможность продления соглашения по экспорту украинского продовольствия. Это соглашение очень важно для Турции, которая является крупным потребителем зерна, в том числе и украинского.
В своем выступлении на конференции Мевлют Чавушоглу также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между наименее развитыми странами и развитыми государствами в области экономического развития, технологического прогресса и устойчивого развития. Он отметил, что Турция готова поделиться своим опытом и знаниями в этих областях.
Напомним, что Украина договорилась с Польшей об упрощении условий транзита зерновых и масличных культур. Это поможет упростить перевозку через границу, но в то же время противодействовать возможным нарушениям.