Турция хочет продлить срок действия "зернового соглашения", — Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Турция намерена продлить срок действия соглашения по "зерновому коридору" в Черном море, которое истекает 18 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения беспрепятственной реализации и продления Черноморского зернового соглашения.

Об этом пишет Reuters.

"Зерновое соглашение"

По словам Чавушоглу, он обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем возможность продления соглашения по экспорту украинского продовольствия. Это соглашение очень важно для Турции, которая является крупным потребителем зерна, в том числе и украинского.

В своем выступлении на конференции Мевлют Чавушоглу также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между наименее развитыми странами и развитыми государствами в области экономического развития, технологического прогресса и устойчивого развития. Он отметил, что Турция готова поделиться своим опытом и знаниями в этих областях.

Напомним, что Украина договорилась с Польшей об упрощении условий транзита зерновых и масличных культур. Это поможет упростить перевозку через границу, но в то же время противодействовать возможным нарушениям.