Церковна цензура та проблеми ідеології в українських ЗМІ: прямий ефір Новини.LIVE
Вечірнім гостем студії Новини.LIVE став політолог Андрій Єрмолаєв. Він розповість про церковну цензуру та проблеми ідеології в українських ЗМІ.
Подивитись прямий ефір, який розпочнеться о 19:15, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Прямий ефір
Андрій Єрмолаєв розповість ведучій Лані Шевчук про церкву як елемент політичного впливу на суспільство, проблеми ідеології, а також про пропаганду та ксенофобію.
Також буде порушено питання саміту в Саудівській Аравії та формули миру Президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що у Лісабоні Папа Франциск провів зустріч із представниками української молоді, які є учасниками Всесвітнього дня молоді. Він разом із ними помолився за Україну.