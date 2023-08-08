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Церковна цензура та проблеми ідеології в українських ЗМІ: прямий ефір Новини.LIVE

8 серпня 2023 19:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Церковна цензура та проблеми ідеології в українських ЗМІ: прямий ефір Новини.LIVE
Політолог Андрій Єрмолаєв. Фото: Українське фото
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вечірнім гостем студії Новини.LIVE став політолог Андрій Єрмолаєв. Він розповість про церковну цензуру та проблеми ідеології в українських ЗМІ.

Подивитись прямий ефір, який розпочнеться о 19:15, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір

Андрій Єрмолаєв розповість ведучій Лані Шевчук про церкву як елемент політичного впливу на суспільство, проблеми ідеології, а також про пропаганду та ксенофобію.

Також буде порушено питання саміту в Саудівській Аравії та формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що у Лісабоні Папа Франциск провів зустріч із представниками української молоді, які є учасниками Всесвітнього дня молоді. Він разом із ними помолився за Україну.

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