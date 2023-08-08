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Церковная цензура и проблемы идеологии в украинских СМИ: прямой эфир Новини.LIVE

8 августа 2023 19:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Церковная цензура и проблемы идеологии в украинских СМИ: прямой эфир Новини.LIVE
Политолог Андрей Ермолаев. Фото: Українське фото
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечерним гостем студии Новини.LIVE стал политолог Андрей Ермолаев. Он расскажет про церковную цензуру и проблемы идеологии в украинских СМИ.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 19:15, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Андрей Ермолаев расскажет ведущей Лане Шевчук о церкви как элементе политического влияния на общество, проблемы идеологии, а также про пропаганду и ксенофобию.

Также будет поднят вопрос саммита в Саудовской Аравии и формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что в Лиссабоне Папа Франциск провел встречу с представителями украинской молодежи, которые являются участниками Всемирного дня молодежи. Он вместе с ними помолился за Украину.

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